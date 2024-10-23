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Минэкономики расширило перечень сельхозтехники, за которую можно получить компенсацию

Минэкономики расширило перечень сельхозтехники, за которую можно получить компенсацию
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Министерство экономики Украины утвердило новый приказ, согласно которому расширен список сельхозтехники и оборудования отечественного производства, за приобретение которых аграрии могут получить 25% компенсации от государства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь в программу включено 11 771 единицу техники от 133 украинских предприятий.

Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что еще семь новых предприятий присоединились к программе, что позволило добавить 324 новых позиции.

Это значительно расширяет возможности аграриев обновлять технический парк на выгодных условиях, что стимулирует развитие украинского машиностроения.

Для участия в программе агропроизводители должны выбрать технику из перечня на сайте Минэкономики, приобрести ее и подать заявку в уполномоченный банк для получения компенсации.

Производители, желающие включить свою продукцию в список, могут обращаться в Минэкономики по электронной почте, подав заявку в электронной форме.

Программа направлена на поддержку отечественного производства в рамках политики "Сделано в Украине".

Добавим, в сентябре перечень украинской сельскохозяйственной техники, за которую можно получить компенсацию от государства, был расширен до 11 314 номенклатурных единиц.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко