Іноземні інвестори в ОВДП і надалі вкладатимуться в облігації. Це для них – найвигідніший інструмент

Ще наприкінці березня Нацбанк дозволив іноземним кредиторам-інвесторам в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) виводити кошти, зароблені як відсотки від цих паперів (купонні платежі), але не основну суму. Йдеться про дозвіл переказувати за кордон гроші, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.

Єдиний для іноземців оптимальний вихід в такій ситуації – вкладати отримані при погашенні облігацій кошти, не маючи змоги їх вивести, знову в ОВДП, зауважують в НБУ, відповідаючи на запитання delo.ua.

"Наприкінці березня ми дозволили нерезидентам виводити купонні платежі. Це рішення було зважене і підтримане і нашими колегами з МВФ і, як не дивно, самими нерезидентами. Тоді ми розуміли, що потенційний обсяг, який може бути виведений, якби не було обмежень, до 90 млрд грн (близько $2,5 млрд, – ред.)", – зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

А це – доволі великий об’єм для золотовалютних резервів України. Тому в регуляторі й мали мінімізувати такі ризики. За словами Гелетія, станом на цей тиждень обсяг виплачених відсотків нерезидентам склав близько 800 млн грн. Іншими словами, це – понад $20 млн, ресурс, який може бути виведеним з України.

"Ми слідкуємо за ситуацією і готові калібрувати свої рішення. Для нас і Мінфіну в пріоритеті, щоб ці кошти були спрямовані на первинний ринок ОВДП для фінансування дефіциту бюджету", – додав він. А голова НБУ Андрій Пишний звернув увагу на безпрецедентну підтримку України з боку іноземних партнерів.

"За останній місяць ситуація дуже змінилась. Україна отримала масштабну програму підтримки від МВФ і рекордний пакет фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Обсяг – $115 млрд. Складається він з пільгових кредитів, грантів і інших фінансових запевнень, які дозволяють Україні на горизонті програми МВФ (а це чотири роки) почуватися в фінансовому плані комфортно", – сказав він.

Очільник регулятора висловив переконання, що це додає комфорту й нерезидентам, а заразом підказує, куди варто реінвестувати кошти, додав Пишний, маючи на увазі первинний ринок ОВДП.

Більш детально про ситуацію на ринку ОВДП читайте у нашому матеріалі: "Нерезиденти розчарувалися в ОВДП. Як НБУ намагається зупинити відтік грошей іноземних інвесторів з українських облігацій".