Иностранные инвесторы в ОВГЗ будут и дальше вкладываться в облигации. Это для них – самый выгодный инструмент

Еще в конце марта Нацбанк разрешил иностранным кредиторам-инвесторам в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выводить средства, заработанные как проценты от этих бумаг (купонные платежи), но не основную сумму. Речь идет о разрешении переводить за границу деньги, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года.

Единственный для иностранцев оптимальный выход в такой ситуации – вкладывать полученные при погашении облигаций средства, не имея возможности их вывести, снова в ОВГЗ, отмечают в НБУ, отвечая на вопросы delo . ua .

"В конце марта мы разрешили нерезидентам выводить купонные платежи. Это решение было взвешено и поддержано и нашими коллегами из МВФ и, как ни странно, самими нерезидентами. Тогда мы понимали, что потенциальный объем, который может быть выведен, если бы не было ограничений, к 90 млрд грн (около $ 2,5 млрд – ред.)", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

А это достаточно большой объем для золотовалютных резервов Украины. Поэтому в регуляторе и должны были минимизировать такие риски. По словам Гелетия, по состоянию на текущую неделю объем выплаченных процентов нерезидентам составил около 800 млн грн. Другими словами, это – более $ 20 млн, ресурс, который может быть выведен из Украины.

"Мы следим за ситуацией и готовы калибровать свои решения. Для нас и Минфина в приоритете, чтобы эти средства были направлены на первичный рынок ОВГЗ для финансирования дефицита бюджета", – добавил он. А глава НБУ Андрей Пышный обратил внимание на беспрецедентную поддержку Украины со стороны иностранных партнеров.

"За последний месяц ситуация очень изменилась. Украина получила масштабную программу поддержки от МВФ и рекордный пакет финансовой поддержки от международных партнеров. Объем – $115 млрд. Состоит он из льготных кредитов, грантов и других финансовых заверений, которые позволяют Украине на горизонте программы МВФ (а это четыре года) чувствовать себя в финансовом плане комфортно», – сказал он.

Глава регулятора выразил убеждение, что это придает комфорт и нерезидентам, а заодно подсказывает, куда следует реинвестировать средства, добавил Пышный, имея в виду первичный рынок ОВГЗ.

Более подробно о ситуации на рынке ОВГЗ читайте в нашем материале: "Нерезиденты разочаровались в ОВГЗ. Как НБУ пытается остановить отток денег иностранных инвесторов из украинских облигаций".