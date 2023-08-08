Екснардепа від БПП викрили у відмиванні злочинних доходів через схему з перепродажем ОВДП (ВІДЕО)

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомив депутату Верховної Ради VІІІ скликання, який був заступником голови комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, про підозру в пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та відмиванні злочинних доходів.

Як повідомляють у ДСР та ОГП, було викрито схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України.

Так, брокер, діючи в інтересах юридичної особи-нерезидента, купував на фондовій біржі пакет ОВДП за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню.

Такі незаконні доходи, за даними слідства, фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався.

Зазначимо, що посаду заступника голови фінкомітету в парламенті минулого скликання обіймав Руслан Демчак, що представляв "Блок Петра Порошенка" (нині ця партія називається "Європейська солідарність"). Його ж замиленим фото ілюструє новину ОГП, а поліція в свою чергу публікує фото офісу РВС Банку (RwS bank), задіяного у схемі.

Кожен учасник злочинної організації, як вказують в поліції, відповідав за довірений йому напрямок роботи - координацію дій, контроль за співучасниками на фондовому ринку, відкриття банківських рахунків для легалізації коштів.

Після проведення ряду досліджень правоохоронці отримали висновок економічної експертизи, що підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як наслідок, протягом 2016-2018 років зловмисники "заробили" на махінаціях понад 1 мільярд гривень. Зокрема, вказується, що за час махінацій сам ексдепутат, що вступив у змову з директорами двох приватних підприємств, отримав 20 мільонів гривень незаконного інвестиційного прибутку.

Наприкінці травня поточного року було проведено низку обшуків, зокрема у приміщенні підконтрольного банку. Учасникам ринку було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 222-1 (пособництво в маніпулюванні на організованих ринках за попередньою змовою групою осіб) та частиною 3 статті 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.