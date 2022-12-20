Як українцям запускати успішні ІТ-продукти в нових реаліях

Якщо цей продукт у IT-галузі, а в твоїй країні триває повномасштабна війна — ризики збільшуються в кілька разів.

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Я точно знаю, про що говорю, оскільки готував запуск власної стартап-студії CLUST на березень 2022 року. Звичайно, після 24 лютого, я поставив запуск на паузу, щоб оцінити ситуацію, подивитися, наскільки міцно тримаються інші проєкти на плаву, і побудувати нову стратегію, відштовхуючись від реалій.

Головною цінністю проєкту ми з командою бачили перманентний розвиток, тому коли постало питання, запускатись чи ні, відповідь була очевидною. Так, певною мірою ми пішли на ризик, але не зрадили цінностям. Сьогодні я хочу поговорити про те, як запускати успішні ІТ-продукти в нових реаліях і на що звертати увагу під час кризи.

Як змінилась ІТ-індустрія в Україні під час війни

Більшість українських ІТ-компаній зосередилася на тому, щоб зберегти бізнес, залишити команду, допомогти співробітникам з релокейтом у безпечні місця та підтримати їхній моральний дух. Ми звикли до того, що сфера ІТ в нашій країні щороку зростає й пропонує все більше й більше робочих місць, але цього року, на жаль, активного розвитку не було.

Однак, ІТ-галузь виявилася однією з найстійкіших у період війни. Згідно з дослідженням IT Ukraine Association, близько 85–90 % ІТ-компаній продовжують працювати у звичному бізнес-ритмі.

Бачу також, що багато компаній згорнули нові проєкти та напрямки.

Щодо робочих і бізнес-процесів, то абсолютна більшість компаній у сфері ІТ зараз працює на тотальному ремоуті без можливості зібратися офлайн. Такого не було навіть за часів жорстких ковідних обмежень, бо тоді всі просто сиділи вдома і могли невеликими групами відвідувати офіс, а зараз — члени команди розосереджені по всій Україні, я б навіть сказав, по всьому світу.

Досвідченим компаніям зі сформованими системними командами простіше, а от молодим ІТ-проєктам важко, оскільки вони перебувають на етапі формування.

Особливо важко компаніям стало останні два місяці після початку масових атак на енергосистему України. У співробітників немає то світла, то інтернету, то усього разом — у таких умовах важко планувати спринти, дотримуватися дедлайнів і підтримувати діяльність ІТ-продукту. Так, більшість компаній уже закупили генератори чи навіть старлінки, але і вони не покривають всі потреби бізнесу.

На що звертати увагу під час запуску ІТ-продукту в кризу

Якщо ви плануєте запускати ІТ-продукт в сучасних реаліях, у цього продукту має бути цінність. Він має закривати біль великої кількості людей, а головне — щоб цей біль можна було виміряти грошима, які користувачі готові заплатити це цей продукт і те, як він вирішує проблему.

Також важливо адекватно оцінити ринок і конкурентів. До речі, повністю пуста ніша і відсутність конкурентів — це далеко не завжди "+", тому тут треба бути обережним.

Зі свого досвіду можу виокремити основні помилки, які допускають молоді стартапи:

Одразу робити продукт, замість того щоб перевірити життєздатність ідеї та протестувати гіпотези. Пропустити етап кастдеву. У цьому випадку виходить ситуація, коли спочатку зробили, а потім зрозуміли, що продукт насправді нікому не потрібен, або загалом потрібен, але не вирішує проблему. Не дослідити ґрунтовно ринок, не переконатися, що у продукті хтось взагалі має потребу. Неправильно розрахувати unit-економіку. Для цього завжди краще залучати кваліфікованого фахівця, а не робити самостійно по туторіалам на YouTube. Не пропрацювати канали залучення покупців. Окей, біль є, рішення є, ринок є, але як досягти свого користувача, де шукати точки контакту з ним?

Чому для ІТ-бізнесів співпраця з venturer builder це win-win формат

На заході дуже поширеною є практика, коли молоді ІТ-продукти починають свій шлях у стартап-студії. Це дозволяє збільшити шанси на виживання й пройти так звану "долину смерті". Оскільки в стартап-студії є головне, чого бракує молодому проєкту — експертиза та досвід.

Якщо пояснити простіше — співпрацюючи зі венчурним будівельником, стартап не просто отримує гроші, він отримує партнера, який уже проходив цей шлях, знає всі нюанси та підводні камені, вміє вибудовувати бізнес-процеси так, щоб швидко досягти результату й не "злити" гроші інвесторів.

Перспективи ІТ-бізнесу в Україні в найближчому майбутньому

Про Україну зараз знає весь світ. І не тільки через повномасштабну війну, але й завдяки нашим ІТ-фахівцям, які займають позиції в топменеджменті в FAANG-компаніях, та нашим стартапам, які стають єдинорогами. Тому я переконаний, що в найближчі роки ми спостерігатимемо зліт ІТ-індустрії в Україні.

Головне зараз — підтримувати армію та наближати перемогу. Після перемоги зʼявиться багато іноземних партнерів, готових інвестувати в ІТ-ринок України. Тому шукати ідеї й думати над стартапами треба вже зараз.