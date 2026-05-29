Росія за добу атакувала об’єкти "Нафтогазу" у двох областях

Російські війська протягом доби завдали ударів по об’єктах групи “Нафтогаз” у Сумській та Харківській областях. Внаслідок атак зафіксовано суттєві пошкодження інфраструктури та пожежі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомили у компанії, один із об’єктів на Сумщині зазнав повторного удару з інтервалом у кілька годин.

У "Нафтогазі" зазначили, що російські атаки на нафтогазову інфраструктуру фактично тривають безперервно. Під ударами також перебувають об’єкти у Полтавській та Дніпропетровській областях.

У компанії наголосили, що ситуація залишається складною.

Додамо, 23 травня російські війська понад добу здійснюють масовані атаки на нафтогазові об’єкти групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях.