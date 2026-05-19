Google та Blackstone створюють масштабний ШІ-проєкт для покриття дефіциту дата-центрів

Технологічний гігант Google та найбільший у світі інвестиційний фонд Blackstone об'єднують зусилля. Компанії оголосили про створення спільного хмарного венчурного бізнесу у сфері штучного інтелекту, щоб капіталізувати шалений попит на обчислювальні потужності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

У межах партнерства Blackstone інвестує початкові 5 мільярдів доларів власного капіталу. Ці кошти спрямують на запуск нових потужностей дата-центрів обсягом 500 мегаватів у 2027 році з подальшим розширенням проєкту. З урахуванням залучених кредитів загальна вартість інвестицій у цей бізнес може сягнути 25 мільярдів доларів.

Що пропонуватиме новий хмарний гігант

Нове американське підприємство працюватиме за моделлю "обчислення як послуга" (compute-as-a-service). Клієнти отримають не просто площі у дата-центрах, а й прямий доступ до спеціалізованих ШІ-чіпів від Google, відомих як Tensor Processing Units (TPU).

Генеральним директором нової компанії призначили Бенджаміна Слосса — топменеджера, який багато років працював у Google.

Очільник Google Cloud Томас Куріан підкреслив, що цей крок допоможе розв'язати проблему дефіциту мікросхем TPU на ринку, надавши корпоративним клієнтам додаткові альтернативні шляхи для отримання ШІ-потужностей. Наразі фірмові чіпи Google мають шалений попит, зокрема серед таких провідних розробників, як Anthropic.

Blackstone нарощує інвестиції в інфраструктуру

Для Blackstone ця угода є частиною великої стратегії. Фонд активно скуповує активи, пов'язані з ШІ-інфраструктурою, включаючи самі центри обробки даних, а також об'єкти генерації та передачі електроенергії. Останнє вкрай важливо, адже бум нейромереж змушує операторів заздалегідь підписувати довгострокові контракти на постачання дефіцитної енергії.

Президент Blackstone Джон Грей зазначив, що партнерство відображає гостру потребу ринку у масштабному розгортанні капіталу. Загалом очікується, що витрати найбільших світових Big Tech компаній на ШІ-інфраструктуру та дата-центри у 2026 році перевищать 700 мільярдів доларів.

