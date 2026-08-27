Приватна ППО в Україні: 51 компанія отримала дозвіл, але бойове чергування несуть лише чотири

В Україні 51 підприємство отримало спеціальний статус для участі в експериментальному проєкті приватної ППО. Водночас станом на середину липня 2026 року до реального бойового чергування дійшли групи лише чотирьох компаній.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Приватна ППО від 20 млн грн: хто захищає український бізнес від обстрілів і що буде з ринком після війни".

Загалом заявки на участь у програмі подали 62 підприємства, з яких 51 отримало статус уповноваженого. Приватні групи вже знищили понад 50 російських ударних і розвідувальних дронів, повідомляло Міноборони.

При цьому статус уповноваженого підприємства не означає, що компанія вже надає послуги ППО клієнтам. Його може отримати як спеціалізований оператор, так і завод, енергетична компанія або інший власник інфраструктури, який планує захищати власний об'єкт.

Компаній, здатних створити систему захисту під ключ та організувати цілодобове чергування, наразі значно менше. Приблизно у 20 компаній оцінював загальну кількість учасників цього напряму виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. До них входять також виробники дронів, РЕБ, радарів та системні інтегратори.

Орієнтовна вартість захисту великого промислового об'єкта може починатися від 20 млн грн, а комплексні системи оцінюються у $250–500 тис. і більше.

Нагадаємо, як Україна масштабувала ринок дронів-перехоплювачів і скільки коштує дронова ППО.