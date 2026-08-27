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Новости и статьи об оборонной промышленности Украины и мира
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Частная ПВО в Украине: 51 компания получила разрешение, но боевое дежурство несут всего четыре

В Украине 51 предприятие получило специальный статус для участия в экспериментальном проекте частной ПВО
Всего заявки на участие в программе подали 62 предприятия. Коллаж: Delo.ua

В Украине 51 предприятие получило специальный статус для участия в экспериментальном проекте частной ПВО. В то же время, по состоянию на середину июля 2026 года до реального боевого дежурства дошли группы только четырех компаний.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Частная ПВО от 20 млн грн: кто защищает украинский бизнес от обстрелов и что будет с рынком после войны".

Всего заявки на участие в программе подали 62 предприятия, из которых 51 получил статус уполномоченного. Частные группы уже уничтожили более 50 российских ударных и разведывательных дронов, сообщало Минобороны.

При этом статус уполномоченного предприятия не означает, что компания предоставляет услуги ПВО клиентам. Его может получить как специализированный оператор, так и завод, энергетическая компания или другой владелец инфраструктуры, планирующий защищать собственный объект.

Компаний, способных создать систему защиты под ключ и организовать круглосуточное дежурство, гораздо меньше. Приблизительно в 20 компаний оценивал общее количество участников этого направления исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. В них входят также производители дронов, РЭБ, радаров и системные интеграторы.

Примерная стоимость защиты крупного промышленного объекта может начинаться от 20 млн грн, а комплексные системы оцениваются в $250–500 тыс. и более.

Напомним, как Украина масштабировала рынок дронов-перехватчиков и сколько стоит дронов ПВО.

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