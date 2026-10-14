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Майже 100 підприємств долучилися до приватної ППО в Україні: скільки цілей збили

приватна ППО
Приватна ППО в Україні збила понад 60 цілей / Міноборони

Майже 100 підприємств отримали повноваження брати участь у протиповітряній обороні України. Станом на 14 жовтня 2026 року групи шести підприємств знищили понад 60 повітряних цілей.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, до експериментального проєкту, який реалізується відповідно до постанови Кабміну № 1506  від 19 листопада 2025 року, залучають підприємства державного та приватного секторів, зокрема операторів об'єктів критичної інфраструктури. 

Як працює приватна ППО

Загалом в Україні сформували близько 50 груп протиповітряної оборони. Частина з них уже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку.

Основні засоби ураження таких груп — безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

Роботу груп координують повітряні командування Повітряних сил ЗСУ. Військові та підприємства узгоджують ділянки роботи, склад груп і необхідні засоби, а командування визначає повітряні цілі для перехоплення з урахуванням озброєння та поставлених завдань.

Підприємства можуть самостійно закуповувати певні види озброєння або звертатися до командування Повітряних сил щодо тимчасового надання зброї та боєприпасів.

Навіщо залучають бізнес

Приватна ППО має доповнювати загальну систему захисту повітряного простору. Її завдання — посилити захист промислових підприємств, об'єктів критичної інфраструктури та працівників від атак безпілотників.

За даними Міноборони, групи приватної ППО почали виконувати бойові завдання у 2026 році. Проєкт дає змогу залучати додаткові ресурси до захисту неба без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

Нагадаємо, станом на середину вересня 81 українська компанія отримала статус уповноваженої на здійснення заходів протиповітряної оборони в межах експериментального проєкту із залучення приватного сектору до ППО.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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