Охранные компании заходят в ПВО: как формируется новый рынок

Украинские охранные и технологические компании начинают выходить на новый рынок частной противовоздушной обороны, предлагая бизнесу комплексную защиту промышленных предприятий, складов и критической инфраструктуры от российских дронов.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Частная ПВО от 20 млн грн: кто защищает украинский бизнес от обстрелов и что будет с рынком после войны".

Среди операторов, работа которых уже получила публичное подтверждение, есть Carmine Sky и Gvardiia. О выходе в этот сегмент также заявили охранный холдинг SHERIFF, Triarius и производитель беспилотников "Генерал Черешня".

Операторы продают бизнесу не один дрон или средство РЭБ, а весь комплекс защиты: обнаружение воздушной цели, ее распознавание, передачу целеуказания и перехвата.

В зависимости от конфигурации такой системы могут входить радары или акустические сенсоры, защищенная связь, программное обеспечение, средства РЭБ, дроны-перехватчики и другие средства поражения.

При этом "частная ПВО" не работает автономно от государства. Район дежурства, допустимые средства и применение оружия согласны с Воздушными силами, а решение о поражении воздушной цели остается под контролем военных.

Сам рынок пока находится на начальной стадии: открытых данных о его обороте, количестве контрактов и клиентов нет. В то же время, стоимость защиты крупной промышленной площадки может составлять от $250 тыс. до $500 тыс. и более.

Напомним, что украинские дроны-перехватчики стоят в десятки раз дешевле части целей, для уничтожения которых их применяют.