Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,14

51,93

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Оборонна індустрія
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Охоронні компанії заходять у ППО: як формується новий ринок

охоронні та технологічні компанії починають виходити на новий ринок приватної протиповітряної оборони
Оператори продають бізнесу не один дрон чи засіб РЕБ, а весь комплекс захисту. Колаж: Delo.ua

Українські охоронні та технологічні компанії починають виходити на новий ринок приватної протиповітряної оборони, пропонуючи бізнесу комплексний захист промислових підприємств, складів та критичної інфраструктури від російських дронів.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Приватна ППО від 20 млн грн: хто захищає український бізнес від обстрілів і що буде з ринком після війни".

Серед операторів, робота яких уже отримала публічне підтвердження, є Carmine Sky та Gvardiia. Про вихід у цей сегмент також заявили охоронний холдинг SHERIFF, Triarius і виробник безпілотників "Генерал Черешня".

Оператори продають бізнесу не один дрон чи засіб РЕБ, а весь комплекс захисту: виявлення повітряної цілі, її розпізнавання, передачу цілевказання та перехоплення.

Залежно від конфігурації до такої системи можуть входити радари або акустичні сенсори, захищений зв'язок, програмне забезпечення, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та інші засоби ураження.

При цьому "приватна ППО" не працює автономно від держави. Район чергування, допустимі засоби та застосування зброї погоджуються з Повітряними силами, а рішення про ураження повітряної цілі залишається під контролем військових.

Сам ринок поки перебуває на початковій стадії: відкритих даних про його оборот, кількість контрактів і клієнтів немає. Водночас вартість захисту великого промислового майданчика може становити від $250 тис. до $500 тис. і більше.

Нагадаємо, що українські дрони-перехоплювачі коштують у десятки разів дешевше за частину цілей, для знищення яких їх застосовують.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності