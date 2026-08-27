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Охоронні компанії заходять у ППО: як формується новий ринок
Українські охоронні та технологічні компанії починають виходити на новий ринок приватної протиповітряної оборони, пропонуючи бізнесу комплексний захист промислових підприємств, складів та критичної інфраструктури від російських дронів.
Про це йдеться у статті Delo.ua "Приватна ППО від 20 млн грн: хто захищає український бізнес від обстрілів і що буде з ринком після війни".
Серед операторів, робота яких уже отримала публічне підтвердження, є Carmine Sky та Gvardiia. Про вихід у цей сегмент також заявили охоронний холдинг SHERIFF, Triarius і виробник безпілотників "Генерал Черешня".
Оператори продають бізнесу не один дрон чи засіб РЕБ, а весь комплекс захисту: виявлення повітряної цілі, її розпізнавання, передачу цілевказання та перехоплення.
Залежно від конфігурації до такої системи можуть входити радари або акустичні сенсори, захищений зв'язок, програмне забезпечення, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та інші засоби ураження.
При цьому "приватна ППО" не працює автономно від держави. Район чергування, допустимі засоби та застосування зброї погоджуються з Повітряними силами, а рішення про ураження повітряної цілі залишається під контролем військових.
Сам ринок поки перебуває на початковій стадії: відкритих даних про його оборот, кількість контрактів і клієнтів немає. Водночас вартість захисту великого промислового майданчика може становити від $250 тис. до $500 тис. і більше.
Нагадаємо, що українські дрони-перехоплювачі коштують у десятки разів дешевше за частину цілей, для знищення яких їх застосовують.