Приватна ППО для бізнесу коштує від 4 млн грн: що входить у систему захисту

Мінімальні інвестиції бізнесу у створення власної групи протиповітряної оборони можуть становити близько 4 млн грн. Водночас вартість активної системи ППО з ефективністю понад 75% стартує в середньому від 14 млн грн за одну точку, а захист окремого великого підприємства може потребувати 20–40 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на бліц-інтерв'ю із заступником директора з операційної діяльності "Інноваційні безпекові комплекси" холдингу охоронних підприємств SHERIFF Дмитром Рябим.

За його словами, кінцева вартість залежить від конкретного об'єкта, складу системи та необхідного рівня захисту.

"Необхідний мінімум – це приблизно 4 млн грн. Якщо ми говоримо саме про активну систему ППО, то для досягнення ефективності понад 75% ціни на ринку за одну точку стартують у середньому від 14 млн грн", – зазначив Рябий.

Коли приватна ППО вигідна бізнесу

Оцінюючи доцільність таких інвестицій, компаніям варто порівнювати вартість системи із потенційними збитками від ураження виробничих та інфраструктурних об'єктів.

"Якщо встановити приватну ППО, припустімо, коштує 20–30–40 млн грн, а приліт по підприємству завдасть збитків на 10 млрд грн, то сенс є", – пояснив Рябий.

Скільки коштує обслуговування

Крім початкових інвестицій, підприємство має фінансувати подальше обслуговування системи та роботу персоналу.

За оцінкою Рябого, зарплата професійного оператора безпілотних літальних апаратів наразі має становити щонайменше 120–140 тис. грн на місяць.

Водночас модель фінансування залежить від конкретного проєкту: частину витрат може брати на себе оператор системи, іншу – підприємство-замовник.

Експериментальний проєкт, який дозволив підприємствам створювати власні групи ППО, уряд започаткував у листопаді 2025 року. За словами Рябого, інтерес бізнесу до такого захисту є, однак через значні витрати та необхідність спеціальної підготовки масовим цей механізм поки не став.

Нагадаємо, раніше Dilo детально розбирало, як формується ринок приватної ППО та які компанії пропонують бізнесу комплексний захист промислових об'єктів, складів і критичної інфраструктури від безпілотників.