За роки великої війни частка українського кіно в прокаті збільшилась на 100-200%

Частка українського кіно в прокаті за перші шість місяців 2026 року досягла 12,2%. Це менше, ніж було в минулому 2025-му році —14%. Але в цілому тренд із 2023 по 2026-й рік свідчить про значне зростання популярності вітчизняних фільмів. У роки перед вторгненням вони забезпечували значно менше — близько 5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані мережі кінотеатрів Multiplex.

Таким чином, медіанне зростання частки українського контенту із 5% (2019-2021) до 9,8% (2024) чи 14% (2025) склало від 100 до 200%.

Інфографіка Delo.ua

Ще у 2024–2025 роках ринок продемонстрував, що український фільм здатний конкурувати не лише у фестивальному сегменті. Комерційно успішними стали "Буча", "Конотопська відьма", "Я, "Побєда" і Берлін", "Потяг у 31 грудня", які підтвердили готовність аудиторії купувати квитки саме на український продукт.

За словами генерального директора Multiplex Романа Романчука, головним драйвером відвідуваності залишається якісний контент. Навіть попри зростання тарифів на електроенергію, дефіцит персоналу та необхідність ремонту кінотеатрів після російських атак, мережа змогла збільшити продажі до 2,1 млрд грн у 2025 році.

Формально у 2026 році показник дещо нижчий, ніж роком раніше, однак тенденція залишається очевидною: порівняно з довоєнним періодом частка українських релізів у прокаті фактично подвоїлася, а в окремі роки зросла майже утричі. Для індустрії, яка одночасно пережила втрату частини кіномереж, окупацію територій та скорочення рекламного ринку, це означає структурну зміну попиту.

У першому півріччі 2026 року до десятки найкасовіших релізів українського прокату увійшли одразу дві вітчизняні стрічки. Сімейна комедія "Ну мам" зібрала понад 28,8 млн грн та продала понад 145 тис. квитків, посівши п'яте місце серед усіх релізів року.

"Зараз найбільші касові збори в Україні мають саме комедії, — говорив раніше в інтерв’ю власник компаніі Film.ua Group Сергій Созановський , — Це певна форма ескапізму. Людям потрібні емоції, легкість і віра в життя — і кіно це дає. Проте є й феномен "Антарктиди" Антона Птушкина — документальний фільм, який став хітом".

Військовий екшен «Кіллхаус», заснований на реальних подіях літа 2022 року, акумулював майже 18 млн грн касових зборів і залучив понад 92 тис. глядачів.

Українське кіно виходить на експорт

Паралельно зі зростанням внутрішнього попиту змінюється й бізнес-модель українського кіновиробництва. Найбільша продакшн-комапнія в Україні Film.ua Group продала кілька фільмів світовому гіганту Netflix, а потім її стрічки купували і інші іноземні компанії.

“Наш "Нюхач" був проданий у 64 країни світу, — говорить Созановський, — а "Кріпосна", яку ми робили спільно зі Starlight Media, показала рекордні рейтинги на головному польському телеканалі TVP. Коли "Кріпосну" показували на TVP у Варшаві, вулиці буквально порожніли”.

Український павільйон став постійним учасником Marché du Film у Каннах, де продюсери презентують нові проєкти міжнародним дистриб'юторам та інвесторам. У 2026 році окрема програма була присвячена міжнародній дистрибуції та співпраці українських студій зі світовими партнерами.

За останні роки міжнародне визнання отримали документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який став першим українським лауреатом премії "Оскар", Porcelain War, номінований на премію Американської кіноакадемії, а також художні стрічки "Ля Палісіада", "Редакція", "Ти мене любиш?", "Медовий місяць" та "Степне", що були представлені на Берлінале, Роттердамському, Венеційському та Локарнському кінофестивалях. Українська кіноакадемія також розширює співпрацю з Netflix та європейськими партнерами для підтримки нових кінопроєктів.