За годы Великой войны доля украинского кино в прокате увеличилась на 100-200%

Доля украинского кино в прокате за первые шесть месяцев 2026 достигла 12,2%. Это меньше, чем было в прошлом 2025 году —14%. Но в целом тренд с 2023 по 2026 год свидетельствует о значительном росте популярности отечественных фильмов. В годы перед вторжением они обеспечивали гораздо меньше — около 5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные сети кинотеатров Multiplex.

Таким образом, медианный рост доли украинского контента с 5% (2019-2021) до 9,8% (2024) или 14% (2025) составил от 100 до 200%.

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Еще в 2024-2025 годах рынок продемонстрировал, что украинский фильм способен конкурировать не только в фестивальном сегменте. Коммерчески успешными стали "Буча", "Конотопская ведьма", "Я, "Победа" и Берлин", "Поезд в 31 декабря", подтвердившие готовность аудитории покупать билеты именно на украинский продукт.

По словам генерального директора Multiplex Романа Романчука, главным драйвером посещаемости остается качественный контент. Даже, несмотря на рост тарифов на электроэнергию, дефицит персонала и необходимость ремонта кинотеатров после российских атак, сеть смогла увеличить продажи до 2,1 млрд грн в 2025 году.

Формально в 2026 году показатель несколько ниже, чем годом ранее, однако тенденция остается очевидной: по сравнению с довоенным периодом доля украинских релизов в прокате фактически удвоилась, а в отдельные годы выросла почти в три раза. Для индустрии, одновременно пережившей потерю части киносетей, оккупацию территорий и сокращение рекламного рынка, это означает структурное изменение спроса.

В первом полугодии 2026 года в десятку самых кассовых релизов украинского проката вошли сразу две отечественные ленты. Семейная комедия " Ну мам" собрала более 28,8 млн грн и продала более 145 тыс. билетов, заняв пятое место среди всех релизов года.

"Сейчас самые большие кассовые сборы в Украине имеют именно комедии, — говорил ранее в интервью владелец компании Film.ua Group Сергей Созановский, — это определенная форма эскапизма. Людям нужны эмоции, легкость и вера в жизнь – и кино это дает. Однако есть и феномен "Антарктиды" Антона Птушкина - документальный фильм, ставший хитом".

Военный экшен «Киллхаус» , основанный на реальных событиях лета 2022 года, аккумулировал около 18 млн грн кассовых сборов и привлек более 92 тыс. зрителей.

Украинское кино выходит на экспорт

Параллельно с ростом внутреннего спроса меняется и бизнес-модель украинского кинопроизводства. Крупнейшая продакшн-компания в Украине Film.ua Group продала несколько фильмов мировому гиганту Netflix, а затем ее фильмы покупали и другие иностранные компании.

" Наш "Нюхач" был продан в 64 страны мира, - говорит Созановский, - а "Крипосна", которую мы делали совместно со Starlight Media, показала рекордные рейтинги на главном польском телеканале TVP. Когда "Крипосну" показывали на TVP в Варшаве, улицы буквально пустели".

Украинский павильон стал постоянным участником Marché du Film в Каннах, где продюсеры представляют новые проекты международным дистрибьюторам и инвесторам. В 2026 году отдельная программа посвящена международной дистрибуции и сотрудничеству украинских студий с мировыми партнерами.

За последние годы международное признание получили документальный фильм " 20 дней в Мариуполе" , ставший первым украинским лауреатом премии "Оскар", Porcelain War , номинированный на премию Американской киноакадемии, а также художественные ленты " Ля Палисиада" , " Редакция" , " Ты меня любишь? , " Медовый месяц" и " Степное" , которые были представлены на Берлинале, Роттердамском, Венецианском и Локарнском кинофестивалях. Украинская киноакадемия также расширяет сотрудничество с Netflix и европейскими партнерами по поддержке новых кинопроектов.