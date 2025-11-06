Відбудова Київщини: Кабмін виділив понад 730 млн грн на завершення 30 проєктів

Уряд посилює фінансування відновлювальних робіт у Київській області: 5 листопада 2025 року було ухвалено рішення про виділення понад 730 мільйонів гривень для завершення проєктів відбудови у регіоні, що найбільше постраждав від російської агресії. Фінансування тримають Київська обласна військова адміністрація, Бучанська та Ірпінська міські громади для завершення 30 проєктів з відновлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти спрямують Міністерству розвитку громад та територій із залишків Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, сформованих станом на 1 січня 2025 року.

Отримані ресурси дозволять оперативно завершити критично важливі проєкти соціальної та житлової інфраструктури:

21 житловий будинок;

6 закладів освіти (школи, дитячі садки);

2 споруди цивільного захисту;

1 об’єкт охорони здоров’я

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив важливість цього рішення: "Сьогоднішнє рішення дозволить завершити десятки важливих для регіону проєктів. Важливо повернути людям можливість жити вдома, навчати дітей і будувати майбутнє у своїх громадах".

Нагадаємо, у Бородянці на Київщині триває будівництво дев’ятиповерхового житлового будинку на місці зруйнованої окупантами багатоповерхівки на вулиці Центральній, 359. Уже завершено бетонування фундаментної плити паркінгу.