Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відбудова Київщини: Кабмін виділив понад 730 млн грн на завершення 30 проєктів

будівництво, будівельники
Відбудова Київщини триває. / Shutterstock

Уряд посилює фінансування відновлювальних робіт у Київській області: 5 листопада 2025 року було ухвалено рішення про виділення понад 730 мільйонів гривень для завершення проєктів відбудови у регіоні, що найбільше постраждав від російської агресії. Фінансування тримають Київська обласна військова адміністрація, Бучанська та Ірпінська міські громади для завершення 30 проєктів з відновлення. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти спрямують Міністерству розвитку громад та територій із залишків Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, сформованих станом на 1 січня 2025 року.

Отримані ресурси дозволять оперативно завершити критично важливі проєкти соціальної та житлової інфраструктури:

  • 21 житловий будинок; 
  • 6 закладів освіти (школи, дитячі садки); 
  • 2 споруди цивільного захисту; 
  • 1 об’єкт охорони здоров’я

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив важливість цього рішення: "Сьогоднішнє рішення дозволить завершити десятки важливих для регіону проєктів. Важливо повернути людям можливість жити вдома, навчати дітей і будувати майбутнє у своїх громадах".

Нагадаємо, у Бородянці на Київщині триває будівництво дев’ятиповерхового житлового будинку на місці зруйнованої окупантами багатоповерхівки на вулиці Центральній, 359. Уже завершено бетонування фундаментної плити паркінгу.

Автор:
Тетяна Ковальчук