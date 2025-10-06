Відбудова Бородянки: на місці руйнувань зведуть новий житловий будинок з укриттям

У Бородянці на Київщині триває будівництво дев’ятиповерхового житлового будинку на місці зруйнованої окупантами багатоповерхівки на вулиці Центральній, 359. Уже завершено бетонування фундаментної плити паркінгу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

У Бородянці зводять дев’ятиповерхівку

Через масштабні пошкодження стару будівлю відновити було неможливо, тому її демонтували. Наразі вже завершено підготовчі роботи, проведено гідроізоляцію, встановлено арматурний каркас і забетоновано плиту паркінгу. Фахівці працюють над облаштуванням фундаментної плити, після чого розпочнеться зведення стін нового житла.

У новому будинку передбачено 105 квартир, а також сучасне протирадіаційне укриття, розраховане на 287 людей. Будівлю та прибудинкову територію спроєктовано з урахуванням потреб маломобільних мешканців і сучасних вимог безпеки та комфорту.

Загалом у Бородянці вже відновлено понад 600 із 825 пошкоджених об’єктів — це близько 80% від усіх зруйнованих під час бойових дій споруд.

Раніше повідомлялося, що у Бучанській громаді на Київщині стартував проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (Hope)”. Програма передбачає капітальний ремонт 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Мироцькому та Гаврилівці.