Восстановление Бородянки: на месте разрушений построят новый жилой дом с укрытием

Строительство новой многоэтажки в Бородянце / Минрозвития общин и территорий.

В Бородянке Киевской области продолжается строительство девятиэтажного жилого дома на месте разрушенной оккупантами многоэтажки на улице Центральной, 359. Уже завершено бетонирование фундаментной плиты паркинга.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

В Бородянке возводят девятиэтажку

Из-за масштабных повреждений старое здание восстановить было невозможно, поэтому его демонтировали. Уже завершены подготовительные работы, проведена гидроизоляция, установлен арматурный каркас и забетонирована плита паркинга. Специалисты работают над обустройством фундаментной плиты, после чего начнется строительство стен нового жилья.

В новом доме предусмотрено 105 квартир, а также современное противорадиационное укрытие, рассчитанное на 287 человек. Здание и придомовая территория спроектированы с учетом потребностей маломобильных жителей и современных требований безопасности и комфорта.

Всего в Бородянке уже восстановлено более 600 из 825 поврежденных объектов — около 80% всех разрушенных во время боевых действий сооружений.

Ранее сообщалось, что в Бучанской общине в Киевской области стартовал проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (Hope)". Программа предусматривает капитальный ремонт 79 многоквартирных домов в Буче, Ворзеле, Мироцком и Гавриловке.

Автор:
Ольга Опенько