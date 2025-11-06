Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление Киевщины: Кабмин выделил более 730 млн грн в завершение 30 проектов

строительство, строители
Восстановление Киевщины продолжается. / Shutterstock

Правительство усиливает финансирование восстановительных работ в Киевской области: 5 ноября 2025 было принято решение о выделении более 730 миллионов гривен для завершения проектов восстановления в регионе, наиболее пострадавшего от российской агрессии. Финансирование держат Киевская областная военная администрация, Бучанская и Ирпенская городские общины для завершения 30 проектов по восстановлению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены Министерству развития общин и территорий из остатков Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сформированных по состоянию на 1 января 2025 года.

Полученные ресурсы позволят оперативно завершить критически важные проекты социальной и жилищной инфраструктуры:

  • 21 жилой дом;
  • 6 учебных заведений (школы, детские сады);
  • 2 сооружения гражданской защиты;
  • 1 объект здравоохранения

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул важность этого решения: "Сегодняшнее решение позволит завершить десятки важных для региона проектов. Важно вернуть людям возможность жить дома, обучать детей и строить будущее в своих общинах".

Напомним, в Бородянке в Киевской области продолжается строительство девятиэтажного жилого дома на месте разрушенной оккупантами многоэтажки на улице Центральной, 359. Уже завершено бетонирование фундаментной плиты паркинга.

Автор:
Татьяна Ковальчук