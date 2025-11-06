Восстановление Киевщины: Кабмин выделил более 730 млн грн в завершение 30 проектов

Правительство усиливает финансирование восстановительных работ в Киевской области: 5 ноября 2025 было принято решение о выделении более 730 миллионов гривен для завершения проектов восстановления в регионе, наиболее пострадавшего от российской агрессии. Финансирование держат Киевская областная военная администрация, Бучанская и Ирпенская городские общины для завершения 30 проектов по восстановлению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены Министерству развития общин и территорий из остатков Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сформированных по состоянию на 1 января 2025 года.

Полученные ресурсы позволят оперативно завершить критически важные проекты социальной и жилищной инфраструктуры:

21 жилой дом;

6 учебных заведений (школы, детские сады);

2 сооружения гражданской защиты;

1 объект здравоохранения

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул важность этого решения: "Сегодняшнее решение позволит завершить десятки важных для региона проектов. Важно вернуть людям возможность жить дома, обучать детей и строить будущее в своих общинах".

Напомним, в Бородянке в Киевской области продолжается строительство девятиэтажного жилого дома на месте разрушенной оккупантами многоэтажки на улице Центральной, 359. Уже завершено бетонирование фундаментной плиты паркинга.