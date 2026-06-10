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Наслідки українських ударів по НПЗ: Росія виплатила нафтовим компаніям майже $ 10 млрд

удар по НПЗ
Удар по Рязанському НПЗ / Генштаб ЗСУ

Російські нафтові компанії отримали 716 млрд рублів (9,76 мільярда доларів США) субсидій із бюджету після серії українських атак на НПЗ, внаслідок яких у травні зупинялися майже всі заводи в центральній частині РФ, а обсяги переробки нафти падали до 17-річного мінімуму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times. 

Як свідчать дані Мінфіну РФ, у травні нафтовики отримали з бюджету 204,3 млрд. рублів субсидій та ще 153 млрд. рублів у вигляді зворотних акцизів. В результаті Кремль повернув нафтовим компаніям 40% зібраного з них податку на видобуток корисних копалин (872,9 млрд. рублів).

У квітні субсидії були ще вищими: 207,5 млрд рублів і 151,8 млрд рублів через зворотний акциз. 

В результаті додаткові доходи бюджету РФ від ціни на нафту, повертаються назад нафтовим компаніям.

Хоча у травні нафтогазові доходи бюджету зросли на 34%, за підсумком за 5 місяців вони залишаються на 30% нижчими за торішні. 

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти.  Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.

Автор:
Світлана Манько