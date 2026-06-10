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Последствия украинских ударов по НПЗ: Россия выплатила нефтяным компаниям почти $10 млрд

удар по НПЗ
Удар по Рязанскому НПЗ / Генштаб ВСУ

Российские нефтяные компании получили 716 млрд рублей (9,76 млрд долларов США) субсидий из бюджета после серии украинских атак на НПЗ, в результате которых в мае останавливались почти все заводы в центральной части РФ, а объемы переработки нефти падали до 17-летнего минимума.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Как свидетельствуют данные Минфина РФ, в мае нефтяники получили из бюджета 204,3 млрд рублей субсидий и еще 153 млрд рублей в виде возвратных акцизов. В результате Кремль вернул нефтяным компаниям 40% собранного из них налога на добычу полезных ископаемых (872,9 млрд рублей).

В апреле субсидии были еще выше: 207,5 млрд рублей и 151,8 млрд рублей из-за обратного акциза.

В результате дополнительные доходы бюджета РФ от цены на нефть возвращаются обратно нефтяным компаниям.

Хотя в мае нефтегазовые доходы бюджета выросли на 34%, по итогу за 5 месяцев они остаются на 30% ниже прошлогодних.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны,   атаковав российские НПЗ   16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.

Автор:
Светлана Манько