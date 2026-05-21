Первоочередной проезд: для скоропортящихся агротоваров ввели единые правила пересечения границы

Украинские аграрии получили обновленные и унифицированные правила первоочередного пересечения границы для скоропортящейся продукции. Вступил в силу приказ Минэкономики № 5639, которым утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок и особый режим хранения.

Целью документа является сокращение задержек грузов на границе и обеспечение автоматизированного предоставления приоритета в системе "Евчера".

До сих пор отсутствие единого нормативно закрепленного перечня товаров приводило к задержкам на пунктах пропуска и перегрузки логистической инфраструктуры. Свежая плодоовощная, мясная и молочная продукция нередко простаивала в общих очередях много часов, а иногда и дней, что приводило к потере качества и финансовым убыткам для бизнеса.

"Для агроэкспорта каждый лишний час в очереди - это не просто дополнительные затраты, а риск потери продукции. Введение четких перечней убирает "серые зоны" и позволяет системе работать по понятному цифровому алгоритму. Это решение поддерживает качество украинского экспорта и усиливает позиции производителей на внешних рынках", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.

Что изменилось?

Утвержденные правила позволяют реализовать следующие процедуры:

автоматизировать приоритет в "еочереди" - система будет самостоятельно определять статус груза по коду и предоставлять первоочередной проезд без ручного вмешательства;

уменьшить коррупционные риски – единственный перечень исключает возможности для субъективных решений или манипуляций;

сохранить качество продукции — скоропортящиеся товары будут проходить контроль в приоритетном порядке.

Новые правила уже интегрируются в электронные сервисы пограничного контроля и обязательны для выполнения на всех международных и межгосударственных пунктах пропуска.

К перечню сельхозпродукции, имеющей ограниченный срок хранения, относятся, в частности:

свинина;

мясо крупного рогатого скота и домашней птицы свежее, охлажденное или замороженное;

мясные субпродукты;

свежая охлажденная или живая рыба;

рыбное филе;

молоко и сливки без сахара;

другая молочная продукция без сахара;

сыры всех видов;

яйца;

помидоры;

огурцы;

капуста и т.д.

Напомним, система "Евчера" для грузовиков сократила время ожидания транспорта на границе до 70%. Это позволило перевозчикам экономить более 60 млн. евро в месяц.