Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Першочерговий проїзд: для швидкопсувних агротоварів запровадили єдині правила перетину кордону

вантажівки, черга на кордоні
Швидкопсувні товари пропускатимуть через кордон першочергово / ДПСУ

Українські аграрії отримали оновлені та уніфіковані правила першочергового перетину кордону для швидкопсувної продукції. Набув чинності наказ Мінекономіки № 5639, яким затверджено перелік сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк та особливий режим зберігання. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Метою документа є скорочення затримок вантажів на кордоні та забезпечення автоматизованого надання пріоритету в системі "єЧерга".

Досі відсутність єдиного нормативно закріпленого переліку товарів спричиняла затримки на пунктах пропуску та перевантаження логістичної інфраструктури. Свіжа плодоовочева, м’ясна та молочна продукція нерідко простоювала в загальних чергах багато годин, а іноді й днів, що призводило до втрати якості та фінансових збитків для бізнесу.

"Для агроекспорту кожна зайва година в черзі – це не просто додаткові витрати, а ризик втрати продукції. Запровадження чітких переліків прибирає "сірі зони" та дозволяє системі працювати за зрозумілим цифровим алгоритмом. Це рішення підтримує якість українського експорту та посилює позиції виробників на зовнішніх ринках", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Що змінилося?

Затверджені правила дозволяють реалізувати такі процедури:

  • автоматизувати пріоритет у "єЧерзі" — система самостійно визначатиме статус вантажу за кодом і надаватиме першочерговий проїзд без ручного втручання; 
  • зменшити корупційні ризики — єдиний перелік виключає можливості для суб’єктивних рішень або маніпуляцій; 
  • зберегти якість продукції — швидкопсувні товари проходитимуть контроль у пріоритетному порядку.

Нові правила вже інтегруються в електронні сервіси прикордонного контролю та є обов’язковими для виконання на всіх міжнародних і міждержавних пунктах пропуску.

До переліку сільгосппродукції, яка має обмежений строк зберігання, належать, зокрема:

  • свинина; 
  • м'ясо великої рогатої худоби та свійської птиці свіже, охолоджене або заморожене; 
  • м'ясні субпродукти; 
  • свіжа охолоджена або жива риба; 
  • рибне філе; 
  • молоко та вершки без цукру; 
  • інша молочна продукція без цукру; 
  • сири всіх видів; 
  • яйця; 
  • помідори; 
  • огірки; 
  • капуста тощо.

Нагадаємо, система "єЧерга" для вантажівок скоротила час очікування транспорту на кордоні до 70%. Це дозволило перевізникам економити понад 60 млн євро на місяць.

Автор:
Тетяна Ковальчук