Першочерговий проїзд: для швидкопсувних агротоварів запровадили єдині правила перетину кордону

Українські аграрії отримали оновлені та уніфіковані правила першочергового перетину кордону для швидкопсувної продукції. Набув чинності наказ Мінекономіки № 5639, яким затверджено перелік сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк та особливий режим зберігання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Метою документа є скорочення затримок вантажів на кордоні та забезпечення автоматизованого надання пріоритету в системі "єЧерга".

Досі відсутність єдиного нормативно закріпленого переліку товарів спричиняла затримки на пунктах пропуску та перевантаження логістичної інфраструктури. Свіжа плодоовочева, м’ясна та молочна продукція нерідко простоювала в загальних чергах багато годин, а іноді й днів, що призводило до втрати якості та фінансових збитків для бізнесу.

"Для агроекспорту кожна зайва година в черзі – це не просто додаткові витрати, а ризик втрати продукції. Запровадження чітких переліків прибирає "сірі зони" та дозволяє системі працювати за зрозумілим цифровим алгоритмом. Це рішення підтримує якість українського експорту та посилює позиції виробників на зовнішніх ринках", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Що змінилося?

Затверджені правила дозволяють реалізувати такі процедури:

автоматизувати пріоритет у "єЧерзі" — система самостійно визначатиме статус вантажу за кодом і надаватиме першочерговий проїзд без ручного втручання;

зменшити корупційні ризики — єдиний перелік виключає можливості для суб’єктивних рішень або маніпуляцій;

зберегти якість продукції — швидкопсувні товари проходитимуть контроль у пріоритетному порядку.

Нові правила вже інтегруються в електронні сервіси прикордонного контролю та є обов’язковими для виконання на всіх міжнародних і міждержавних пунктах пропуску.

До переліку сільгосппродукції, яка має обмежений строк зберігання, належать, зокрема:

свинина;

м'ясо великої рогатої худоби та свійської птиці свіже, охолоджене або заморожене;

м'ясні субпродукти;

свіжа охолоджена або жива риба;

рибне філе;

молоко та вершки без цукру;

інша молочна продукція без цукру;

сири всіх видів;

яйця;

помідори;

огірки;

капуста тощо.

Нагадаємо, система "єЧерга" для вантажівок скоротила час очікування транспорту на кордоні до 70%. Це дозволило перевізникам економити понад 60 млн євро на місяць.