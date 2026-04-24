Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у п’ять мільярдів гривень: деталі

Правоохоронні органи викрили мережу нелегальних онлайн-казино, через яку пройшло понад 5 мільярдів гривень. Організаторами виступили двоє громадян РФ та громадянка України, які залучили до роботи ще сімох українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Учасники схеми через підконтрольні ІТ-компанії забезпечували роботу п'яти вебресурсів для азартних ігор. Частина з них раніше діяла легально, проте після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти під тими ж назвами.

Розрахунки велися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), для маскування діяльності та фінансових операцій учасники схеми залучили підприємства-нерезиденти. Через компанію, зареєстровану в Естонії, здійснювався прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які надалі перераховувалися на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао.

гроші, нелегальне онлайн-казино / Офіс генерального прокурора України

Наразі десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частиною 3 статті 209 ККУ).

Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України – особисто. Досудове розслідування триває.

вручення підозри / Офіс генерального прокурора України

"Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така "гра" буде завершена", — зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, ТОВ "Паті пленет", що здійснює діяльність у сфері онлайн-казино як ліцензований організатор азартних ігор, отримало штраф у розмірі понад 4,3 млн грн за порушення правил допуску до гри осіб із реєстру обмежених.