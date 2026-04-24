Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у п’ять мільярдів гривень: деталі

Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронні органи викрили мережу нелегальних онлайн-казино, через яку пройшло понад 5 мільярдів гривень. Організаторами виступили двоє громадян РФ та громадянка України, які залучили до роботи ще сімох українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Учасники схеми через підконтрольні ІТ-компанії забезпечували роботу п'яти вебресурсів для азартних ігор. Частина з них раніше діяла легально, проте після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти під тими ж назвами.

Розрахунки велися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), для маскування діяльності та фінансових операцій учасники схеми залучили підприємства-нерезиденти. Через компанію, зареєстровану в Естонії, здійснювався прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які надалі перераховувалися на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао.

гроші, нелегальне онлайн-казино / Офіс генерального прокурора України

Наразі десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частиною 3 статті 209 ККУ).

Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України – особисто.  Досудове розслідування триває.

вручення підозри / Офіс генерального прокурора України

"Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така "гра" буде завершена", — зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, ТОВ "Паті пленет", що здійснює діяльність у сфері онлайн-казино як ліцензований організатор азартних ігор, отримало штраф у розмірі понад 4,3 млн грн за порушення правил допуску до гри осіб із реєстру обмежених.

Автор:
Тетяна Ковальчук