Правоохранители разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в пять миллиардов гривен: детали

Правоохранительные органы разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино, по которой прошло более 5 миллиардов гривен. Организаторами выступили два гражданина РФ и гражданка Украины, которые привлекли к работе еще семерых украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Участники схемы через подконтрольные ИТ-компании обеспечивали работу пяти веб-ресурсов для азартных игр. Часть из них действовала ранее легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты под теми же названиями.

Расчеты велись в криптовалюте, в частности, в стейблкоинах USDT. Игроки перечисляли средства на криптогаманцы организаторов.

По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), для маскировки деятельности и финансовых операций участники схемы привлекли предприятия-нерезиденты. Через компанию, зарегистрированную в Эстонии, осуществлялся прием платежей в криптовалюте и стейблкоинах, в частности USDT, которые в дальнейшем перечислялись на подконтрольные структуры, зарегистрированные на территории Кюрасао.

деньги, нелегальное онлайн-казино / Офис генерального прокурора Украины

Десять членов организованной группы сообщены о подозрении по фактам организации и проведения азартных игр без лицензии (частью 2 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (частью 3 статьи 209 УКУ).

Двум гражданам РФ подозрение уведомлено заочно, граждане Украины – лично. Досудебное расследование продолжается.

вручение подозрения / Офис генерального прокурора Украины

"Онлайн-казино без лицензии – это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств. Каждая такая "игра" будет завершена", - отметил генпрокурор.

Напомним, ООО "Пати пленет", осуществляющее деятельность в сфере онлайн-казино как лицензированный организатор азартных игр, получило штраф в размере более 4,3 млн грн за нарушение правил допуска к игре лиц из реестра ограниченных.