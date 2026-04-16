Лицензированного онлайн-оператора оштрафовали на 4,3 млн грн за допуск игрока из реестра ограниченных

ООО "Пати пленет", осуществляющее деятельность в сфере онлайн-казино как лицензированный организатор азартных игр, получило штраф в размере более 4,3 млн грн за нарушение правил допуска к игре лиц из реестра ограниченных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Рlaycity.

Нарушения были установлены по результатам внеплановой проверки, которая проводилась после обращения гражданина.

В соответствии с решением регулятора, компания имеет три месяца с даты применения штрафной санкции для его добровольной уплаты.

В то же время в регуляторном поле отмечается, что механизмы ограничения доступа к азартным играм действуют исключительно у лицензированных операторов.

На нелегальном рынке такие предохранители отсутствуют: там не производится надлежащая идентификация пользователей, игнорируются ограничения, а ответственность перед игроками фактически не предусмотрена.

У лицензированных организаторов ключевым инструментом защиты является система самоограничения доступа к азартным играм. Операторы обязаны проводить идентификацию игроков перед началом игры и обеспечивать недопуск лиц, внесенных в реестр ограниченных.

2 июня 2025 года государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Впоследствии агентство создало Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. И в течение прошлого года количество человек в нем увеличилось втрое. По состоянию на начало марта 2025 года в списке находились 12 807 человек.