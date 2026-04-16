Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Лицензированного онлайн-оператора оштрафовали на 4,3 млн грн за допуск игрока из реестра ограниченных

казино
Онлайн-казино получило миллионный штраф / Depositphotos

ООО "Пати пленет", осуществляющее деятельность в сфере онлайн-казино как лицензированный организатор азартных игр, получило штраф в размере более 4,3 млн грн за нарушение правил допуска к игре лиц из реестра ограниченных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Рlaycity.

Нарушения были установлены по результатам внеплановой проверки, которая проводилась после обращения гражданина.

В соответствии с решением регулятора, компания имеет три месяца с даты применения штрафной санкции для его добровольной уплаты.

В то же время в регуляторном поле отмечается, что механизмы ограничения доступа к азартным играм действуют исключительно у лицензированных операторов.

На нелегальном рынке такие предохранители отсутствуют: там не производится надлежащая идентификация пользователей, игнорируются ограничения, а ответственность перед игроками фактически не предусмотрена.

У лицензированных организаторов ключевым инструментом защиты является система самоограничения доступа к азартным играм. Операторы обязаны проводить идентификацию игроков перед началом игры и обеспечивать недопуск лиц, внесенных в реестр ограниченных.

2 июня 2025 года государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Впоследствии агентство создало Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. И в течение прошлого года количество человек в нем увеличилось втрое. По состоянию на начало марта 2025 года в списке находились 12 807 человек.

Автор:
Татьяна Гойденко