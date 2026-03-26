PlayCity закрывает "Патриот": почему у одного из крупнейших операторов лотерей забрали лицензию

Регулятор игорного бизнеса PlayCity официально прекратил действие лицензии оператора лотерей "Патриот" из-за несоответствия конечному владельцу бенефициарного законодательным требованиям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Основанием для аннулирования лицензии стала информация, предоставленная Государственным бюро расследований.

В процессе лицензирования и регулярных проверок PlayCity постоянно привлекает правоохранительные органы для детального анализа деятельности компаний, что позволяет выявлять скрытые угрозы и несоответствия действующему законодательству.

PlayCity отмечает, что современный рынок лотерей в Украине должен функционировать исключительно на основе безопасности для государства и каждого отдельного гражданина.

Напомним, в конце января PlayCity завершило открытый конкурс по выбору официальных операторов лотерей. Победителями стали компании МСЛ, Патриот и Украинская национальная лотерея, которые теперь должны получить лицензии по новым прозрачным правилам.

О PlayCity

2 июня 2025 года государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

В ноябре 2025 года Кабмин принял постановление, официально перезапускающее рынок государственных лотерей в стране, устанавливая новые, прозрачные правила для операторов. Это решение является первым подобным шагом более 12 лет.