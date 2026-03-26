PlayCity закриває "Патріот": чому в одного з найбільших операторів лотерей забрали ліцензію

PlayCity анулювало ліцензію оператору лотерей "Патріот" / Depositphotos

Регулятор грального бізнесу PlayCity офіційно припинив дію ліцензії оператора лотерей “Патріот” через невідповідність кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держагентства.

Підставою для анулювання ліцензії стала інформація, надана Державним бюро розслідувань.

У процесі ліцензування та регулярних перевірок PlayCity на постійній основі залучає правоохоронні органи для детального аналізу діяльності компаній, що дозволяє виявляти приховані загрози та невідповідності чинному законодавству.

PlayCity наголошує, що сучасний ринок лотерей в Україні має функціонувати виключно на засадах безпеки для держави та кожного окремого громадянина. 

Нагадаємо, в кінці січня PlayCity завершило відкритий конкурс із вибору офіційних операторів лотерей. Переможцями стали компанії “МСЛ”, “Патріот” та “Українська національна лотерея”, які тепер мають отримати ліцензії за новими прозорими правилами.

Про PlayCity

2 червня 2025 року державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. 

У листопаді 2025 року Кабмін ухвалив постанову, яка офіційно перезапускає ринок державних лотерей в країні, встановлюючи нові, прозорі правила для операторів. Це рішення є першим подібним кроком за понад 12 років.

Автор:
Тетяна Бесараб