Новини
Дата публікації
Три оператори лотерей отримали ліцензії та сплатили понад 72 млн грн до бюджету

лотереї
Три оператори лотерей отримали ліцензії / Freepik

В Україні відновили ліцензування операторів державних лотерей. Перші три компанії — "МСЛ", "УНЛ" та "Патріот" — уже отримали ліцензії та сплатили до бюджету понад 72 млн грн обов’язкових платежів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. За даними відомства, кожен оператор сплатив по 24,2 млн грн, і це перші надходження від ліцензування лотерейної діяльності більш ніж за десять років.

У міністерстві зазначають, що ринок починає працювати за новими правилами, які мають зробити галузь прозорішою.

Зокрема, запроваджено:

  • повністю електронну звітність операторів,
  • контроль продажів і виплат у режимі реального часу,
  • QR-код для кожного лотерейного білета та термінала.

У Мінцифри наголошують, що нові механізми дозволять державі відстежувати роботу лотерейного ринку онлайн і зменшити ризики маніпуляцій або тіньових схем.

У відомстві також заявили, що впровадження нових правил є частиною ширшої політики з підвищення прозорості ринків та розвитку цифрової економіки.

Додамо, у 2025 році державний бюджет України отримав понад 17 млрд грн від легального грального ринку, але близько 50% ринку досі перебуває в тіні, тож при правильній регуляції надходження можуть подвоїтися.

Автор:
Тетяна Гойденко