Три оператора лотерей получили лицензии и уплатили более 72 млн грн в бюджет

В Украине возобновлено лицензирование операторов государственных лотерей. Первые три компании — "МСЛ", "УНЛ" и "Патриот" — уже получили лицензии и уплатили в бюджет более 72 млн грн обязательных платежей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. По данным ведомства, каждый оператор уплатил по 24,2 млн грн, и это первые поступления от лицензирования лотерейной деятельности более чем за десять лет.

В министерстве отмечают, что рынок начинает работать по новым правилам, которые должны сделать отрасль более прозрачной.

В частности, введено:

полностью электронную отчетность операторов,

контроль продаж и выплат в режиме реального времени,

QR-код для каждого лотерейного билета и терминала.

В Минцифре отмечают, что новые механизмы позволят государству отслеживать работу лотерейного рынка онлайн и снизить риски манипуляций или теневых схем.

В ведомстве также заявили, что внедрение новых правил является частью более широкой политики по повышению прозрачности рынков и развитию цифровой экономики.

Добавим, в 2025 году государственный бюджет Украины получил более 17 млрд грн от легального игорного рынка, но около 50% рынка до сих пор находится в тени, так что при правильной регуляции поступления могут удвоиться.