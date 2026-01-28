Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Наличный курс:

USD

43,07

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

PlayCity назвало официальных операторов лотерей в Украине: кто стал победителем

лотерея
Рынок лотерей перезагружен / Depositphotos

PlayCity завершило открытый конкурс по выбору официальных операторов лотерей. Победителями стали компании МСЛ, Патриот и Украинская национальная лотерея, которые теперь должны получить лицензии по новым прозрачным правилам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Лицензии и бюджетные поступления

Следующим этапом для избранных компаний станет подача заявлений на получение лицензий в течение 10 дней.

После одобрения регулятором операторы обязаны оплатить лицензионный платеж, который теперь составляет 22,4 млн. грн. в год. Это обеспечит государству стабильные и прогнозируемые поступления, которые годами обходили бюджет.

QR-коды и полная цифровизация

Минцифра внедрила жесткие технологические требования, чтобы сделать невозможным махинации:

  • Электронная отчетность: объемы продаж и выплат выигрышей теперь отслеживаются в режиме реального времени.
  • Уникальные QR-коды: каждый лотерейный билет и каждый терминал получат маркировку, позволяющую игрокам мгновенно проверить легальность точки продаж через смартфон.

"Проведение конкурса — ключевой этап перезагрузки лотерейного рынка, который более десяти лет работал в "серой" зоне. Все это время операторы лотерей не производили лицензионные платежи, а уплата налогов вообще не контролировалась", - подчеркнули в министерстве.

О PlayCity

2 июня 2025 года государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.  

Напомним, в ноябре 2025 года Кабмин принял постановление, официально перезапускающее рынок государственных лотерей в стране, устанавливая новые, прозрачные правила для операторов. Это решение является первым подобным шагом более 12 лет.

Автор:
Татьяна Бессараб