PlayCity назвало официальных операторов лотерей в Украине: кто стал победителем

PlayCity завершило открытый конкурс по выбору официальных операторов лотерей. Победителями стали компании МСЛ, Патриот и Украинская национальная лотерея, которые теперь должны получить лицензии по новым прозрачным правилам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Лицензии и бюджетные поступления

Следующим этапом для избранных компаний станет подача заявлений на получение лицензий в течение 10 дней.

После одобрения регулятором операторы обязаны оплатить лицензионный платеж, который теперь составляет 22,4 млн. грн. в год. Это обеспечит государству стабильные и прогнозируемые поступления, которые годами обходили бюджет.

QR-коды и полная цифровизация

Минцифра внедрила жесткие технологические требования, чтобы сделать невозможным махинации:

Электронная отчетность: объемы продаж и выплат выигрышей теперь отслеживаются в режиме реального времени.

объемы продаж и выплат выигрышей теперь отслеживаются в режиме реального времени. Уникальные QR-коды: каждый лотерейный билет и каждый терминал получат маркировку, позволяющую игрокам мгновенно проверить легальность точки продаж через смартфон.

"Проведение конкурса — ключевой этап перезагрузки лотерейного рынка, который более десяти лет работал в "серой" зоне. Все это время операторы лотерей не производили лицензионные платежи, а уплата налогов вообще не контролировалась", - подчеркнули в министерстве.

О PlayCity

2 июня 2025 года государственное агентство PlayCity официально приступило к работе и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

Напомним, в ноябре 2025 года Кабмин принял постановление, официально перезапускающее рынок государственных лотерей в стране, устанавливая новые, прозрачные правила для операторов. Это решение является первым подобным шагом более 12 лет.