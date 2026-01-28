Хто став офіційним оператором лотерей в Україні: результати конкурсу від PlayCity

PlayCity завершило відкритий конкурс із вибору офіційних операторів лотерей. Переможцями стали компанії “МСЛ”, “Патріот” та “Українська національна лотерея”, які тепер мають отримати ліцензії за новими прозорими правилами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Ліцензії та бюджетні надходження

Наступним етапом для обраних компаній стане подання заяв на отримання ліцензій протягом 10 днів.

Після схвалення регулятором оператори зобов'язані сплатити ліцензійний платіж, який тепер становить 22,4 млн грн на рік. Це забезпечить державі стабільні та прогнозовані надходження, які роками оминали бюджет.

QR-коди та повна цифровізація

Мінцифра впровадила жорсткі технологічні вимоги, щоб унеможливити махінації:

Електронна звітність: обсяги продажів та виплат виграшів тепер відстежуються в режимі реального часу.

обсяги продажів та виплат виграшів тепер відстежуються в режимі реального часу. Унікальні QR-коди: кожен лотерейний білет та кожен термінал отримають маркування, що дозволить гравцям миттєво перевірити легальність точки продажу через смартфон.

"Проведення конкурсу — ключовий етап перезавантаження лотерейного ринку, який понад десять років працював у "сірій" зоні. Весь цей час оператори лотерей не здійснювали ліцензійні платежі, а сплата податків взагалі не контролювалася", - наголосили в міністерстві.

Про PlayCity

2 червня 2025 року державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Кабмін ухвалив постанову, яка офіційно перезапускає ринок державних лотерей в країні, встановлюючи нові, прозорі правила для операторів. Це рішення є першим подібним кроком за понад 12 років.