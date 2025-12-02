Запланована подія 2

PlayCity розпочало прийом заявок на ліцензування лотерейних операторів: які вимоги до претендентів

PlayCity чекає на заявки до кінця грудня 2025 року / Depositphotos

В Україні розпочався конкурс на отримання ліцензій для операторів лотерей, організований державним агентством PlayCity. Кінцевий термін подачі документів — 29 грудня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на PlayCity.

Хто може податися

Податися на конкурс можуть компанії, що відповідають вимогам порядку та мають повний пакет документів, визначений у постанові Кабінету міністрів № 1508 від 19 листопада 2025 року.

Серед іншого йдеться про наявність у заявника:

  •  діючих відокремлених підрозділів в кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тис. осіб;
  • пунктів розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням понад 5 тис. осіб, але не менше 5 тис. пунктів розповсюдження;
  • доменного імені доменної зони UA;
  • електронної системи прийняття ставок та не менше 5 тис. працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності, а також сукупного досвіду з випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років.

Умови подання

Для участі в конкурсі заявники зобов'язані подати повний пакет документів у встановлений строк. Усі конкурсні критерії мають бути описані державною мовою, а самі документи повинні бути підписані керівником компанії або іншою уповноваженою на це особою.  

Нагадаємо, 19 листопада Кабмін ухвалив постанову, яка офіційно перезапускає ринок державних лотерей в країні, встановлюючи нові, прозорі правила для операторів. Це рішення є першим подібним кроком за понад 12 років.

Про PlayCity

2 червня 2025 року державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Автор:
Тетяна Бесараб