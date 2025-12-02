PlayCity начало прием заявок на лицензирование лотерейных операторов: какие требования к претендентам

В Украине начался конкурс на получение лицензий для операторов лотерей, организованный государственным агентством PlayCity. Конечный срок подачи документов – 29 декабря 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на PlayCity .

Кто может податься

Податься на конкурс могут компании, отвечающие требованиям порядка и имеющие полный пакет документов, определенный в постановлении Кабинета министров №1508 от 19 ноября 2025г.

Среди прочего речь идет о наличии у заявителя:

действующих обособленных подразделений по каждому населенному пункту Украины с населением более 500 тыс. человек;

пунктов распространения государственных лотерей в каждом населенном пункте с населением более 5 тыс. человек, но не менее 5 тыс. пунктов распространения;

доменного имени доменной зоны RU;

электронной системы принятия ставок и не менее 5 тыс. работающих терминалов электронной системы принятия ставок на праве собственности, а также совокупного опыта выпуска и проведения государственных лотерей не менее трех лет.

Условия представления

Для участия в конкурсе заявители обязаны предоставить полный пакет документов в установленный срок. Все конкурсные критерии должны быть описаны на государственном языке, а сами документы должны быть подписаны руководителем компании или другим уполномоченным на это лицом.

Напомним, 19 ноября Кабмин принял постановление, официально перезапускающее рынок государственных лотерей в стране, устанавливая новые, прозрачные правила для операторов. Это решение является первым подобным шагом более 12 лет.

О PlayCity

2 июня 2025 государственное агентство PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.