PlayCity заблокировало более 300 казино и наложило 24 млн грн штрафов: итоги октября

Государственное агентство PlayCity обнародовало результаты работы за октябрь 2025 года. В рамках реформы сферы азартных игр было наложено более 24 млн грн штрафов и заблокировано более 300 онлайн-казино.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Блокировка нелегальных сайтов

С помощью Системы треккинга нелегальных вебсайтов за месяц заблокировано 314 ресурсов, в том числе 19 уникальных доменов и 295 "зеркал". Это часть системной работы по очистке онлайн-пространства от действующих вне закона платформ.

Противодействие нелегальной рекламе азартных игр

Заблокированы 93 страницы в Instagram и TikTok за незаконное продвижение азартных игр. К четырем блоггерам и спортивному сайту уже применили штрафы на общую сумму 24 млн грн. Другие нарушения – на рассмотрении.

Регуляция рынка

Ужесточение требований к лицензионным условиям привело к штрафам на 2 млн грн для двух организаторов. Примечательно, что 400 тыс. грн. от этой суммы они уже оплатили добровольно после проверок.

Нормативные изменения

Правительство приняло постановление о борьбе с игровой зависимостью. Она обязывает организаторов выявлять и реагировать на рисковое поведение игроков.

О PlayCity

2 июня 2025 Государственное агентство PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Напомним, в октябре PlayCity заблокировало 33 аккаунта в TikTok с незаконной рекламой азартных игр. Профили имели более 365 тысяч подписчиков.

В сентябре Delo.ua писало, что PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали ряд Instagram-страниц, распространявших нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.