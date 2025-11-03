Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

PlayCity заблокировало еще около 50 аккаунтов в TikTok за рекламу онлайн-казино

онлайн-казино
PlayCity заблокировал около 50 TikTok-профилей за рекламу казино / Depositphotos

Государственное агентство PlayCity заблокировало 47 аккаунтов в TikTok за незаконную рекламу азартных игр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Как отмечается, эти страницы, суммарная аудитория которых превышает 1,3 миллиона подписчиков, включали в себя популярные развлекательные профили. Они скрыто или открыто рекламировали нелегальные онлайн-казино, бонусы и ставки.

"Мы используем все имеющиеся инструменты, чтобы мониторить социальные сети и вовремя реагировать на нарушения. Наша задача — сделать онлайн-пространство безопасным для украинцев, особенно для молодежи, наиболее уязвимой к влиянию азартной рекламы", - подчеркнул глава госагентства PlayCity Геннадий Новиков.

Напомним, в октябре PlayCity заблокировало 33 аккаунта в TikTok с незаконной рекламой азартных игр. Профили имели более 365 тысяч подписчиков.

В сентябре Delo.ua писало, что PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали ряд Instagram-страниц, распространявших нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.

О PlayCity

2 июня 2025 Государственное агентство PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.

Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.

Автор:
Татьяна Бессараб