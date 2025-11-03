- Категория
PlayCity заблокировало еще около 50 аккаунтов в TikTok за рекламу онлайн-казино
Государственное агентство PlayCity заблокировало 47 аккаунтов в TikTok за незаконную рекламу азартных игр.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .
Как отмечается, эти страницы, суммарная аудитория которых превышает 1,3 миллиона подписчиков, включали в себя популярные развлекательные профили. Они скрыто или открыто рекламировали нелегальные онлайн-казино, бонусы и ставки.
"Мы используем все имеющиеся инструменты, чтобы мониторить социальные сети и вовремя реагировать на нарушения. Наша задача — сделать онлайн-пространство безопасным для украинцев, особенно для молодежи, наиболее уязвимой к влиянию азартной рекламы", - подчеркнул глава госагентства PlayCity Геннадий Новиков.
Напомним, в октябре PlayCity заблокировало 33 аккаунта в TikTok с незаконной рекламой азартных игр. Профили имели более 365 тысяч подписчиков.
В сентябре Delo.ua писало, что PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали ряд Instagram-страниц, распространявших нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.
О PlayCity
2 июня 2025 Государственное агентство PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине. Вновь орган действует под координацией Министерства цифровой трансформации и пришел на смену неэффективной КРАИЛ.
Это агентство должно отвечать за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Его деятельность направляется и координируется правительством через Министра цифровой трансформации Михаила Федоров.