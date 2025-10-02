Запланована подія 2

За три месяца PlayCity взыскало 24 млн грн штрафов за незаконную рекламу казино

Минцифры подвело итоги работы PlayCity / Depositphotos

По результатам работы Государственного агентства по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity в третьем квартале 2025 года в государственный бюджет поступило 592,7 млн. грн. по лицензионным платежам от операторов азартных игр. Кроме того, 24 млн грн штрафов было взыскано за незаконную рекламу казино.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

За этот период было заблокировано 865 сайтов онлайн-казино:

  • 113 уникальных доменов;
  • 752 зеркала сайтов;
  • 32 Instagram-страницы с незаконной рекламой.

В сентябре Delo.ua писало, что PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали ряд Instagram-страниц, распространявших нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.

PlayCity также получило разрешение начать выдачу новых лицензий. Эти правила должны сделать рынок более прозрачным, повысить его ответственность и обеспечить дополнительные поступления в госбюджет около 50 миллионов гривен.

Госагентство PlayCity приступило к работе в июне 2025 года. Оно заработало после ликвидации КРАИЛ.

Автор:
Татьяна Гойденко