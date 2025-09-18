PlayCity определил субъектов сертификации и инспекции игрового оборудования

Компания PlayCity официально определила субъектов, которые теперь уполномочены проводить сертификацию и инспектирование игрового оборудования в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба PlayCity.

Сертификация игрового оборудования

В сферу их компетенции входят:

игральные автоматы,

игральные столы,

онлайн системы.

В то же время сертификаты, выданные ранее субъектами, согласованными в соответствии с предыдущими списками и требованиями Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", остаются в силе до истечения срока их действия.

О PlayCity

PlayCity - украинское государственное агентство для регулирование рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.

Ранее PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.