PlayCity определил субъектов сертификации и инспекции игрового оборудования
Компания PlayCity официально определила субъектов, которые теперь уполномочены проводить сертификацию и инспектирование игрового оборудования в Украине.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба PlayCity.
Сертификация игрового оборудования
В сферу их компетенции входят:
- игральные автоматы,
- игральные столы,
- онлайн системы.
В то же время сертификаты, выданные ранее субъектами, согласованными в соответствии с предыдущими списками и требованиями Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", остаются в силе до истечения срока их действия.
О PlayCity
PlayCity - украинское государственное агентство для регулирование рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.
Ранее PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.