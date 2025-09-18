Запланована подія 2

PlayCity визначив суб’єктів сертифікації та інспектування грального обладнання

PlayCity визначив суб’єктів сертифікації / Freepik

Компанія PlayCity офіційно визначила суб’єктів, які відтепер уповноважені проводити сертифікацію та інспектування грального обладнання в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба PlayCity.

Сертифікація грального обладнання

До сфери їхньої компетенції входять:

  • гральні автомати,
  • гральні столи,
  • онлайн-системи.

Водночас сертифікати, видані раніше суб’єктами, погодженими відповідно до попередніх списків та вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", залишаються чинними до завершення строку їх дії.

Про PlayCity

PlayCity — українське державне агентство для регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Створене 21 березня 2025 року. Воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Працює під контролем Мінцифри України. Є частиною реформи сектору азартних ігор і вважається центральним органом виконавчої влади.

Раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.

