PlayCity розпочинає видачу нових ліцензій організаторам азартних ігор: які умови

Кабмін ухвалив нові ліцензійні умови для сфери азартних ігор, що дозволяє державному агентству PlayCity розпочати видачу нових ліцензій. Ці правила мають зробити ринок прозорішим, підвищити його відповідальність та забезпечити додаткові надходження до держбюджету близько 50 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Головні зміни, які передбачають нові умови ліцензування:

компанії, що працюють в індустрії, тепер зобов'язані мати бездоганну ділову репутацію;

жодних зв'язків з Росією;

обов'язкове впровадження механізмів відповідальної гри, що захищають гравців.

Нові вимоги стосуються як тих, хто подає заявку на ліцензію, так і чинних ліцензіатів. Останні мають два місяці, щоб подати документи, які підтверджують їхню відповідність новим стандартам. У разі недотримання вимог компаніям загрожують штрафи або припинення дії ліцензії.

Впровадження нових правил дозволить видавати нові ліцензії, які, за попередніми оцінками, принесуть до державного бюджету майже 50 мільйонів гривень додаткових надходжень. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування Сил оборони, зокрема на закупівлю дронів.

Про PlayCity

PlayCity — українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей. Створене 21 березня 2025 року. Воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Працює під контролем Мінцифри України. Є частиною реформи сектору азартних ігор і вважається центральним органом виконавчої влади.

Ліквідація КРАІЛ

14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Міністерства цифрової трансформації.

Рішення стало частиною реформи, яку Верховна Рада ухвалила в грудні 2024 року, що передбачала ліквідацію КРАІЛ. Згідно з новими змінами, Мінцифри отримало повноваження видавати та контролювати ліцензії, а сам процес ліцензування буде автоматизований.

25 березня уряд ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ. Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії стало держагентство PlayCity.

Нагадаємо, на початку вересня державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity оголосило тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор.