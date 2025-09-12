PlayCity начинает выдачу новых лицензий организаторам азартных игр: какие условия

Кабмин принял новые лицензионные условия для сферы азартных игр, что позволяет государственному агентству PlayCity приступить к выдаче новых лицензий. Эти правила должны сделать рынок более прозрачным, повысить его ответственность и обеспечить дополнительные поступления в госбюджет около 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Главные изменения, предусматривающие новые условия лицензирования:

компании, работающие в индустрии, теперь обязаны иметь безупречную деловую репутацию;

никаких связей с Россией;

обязательно внедрение механизмов ответственной игры, защищающих игроков.

Новые требования касаются как подающих заявку на лицензию, так и действующих лицензиатов. У последних есть два месяца, чтобы подать документы, подтверждающие их соответствие новым стандартам. При несоблюдении требований компаниям грозят штрафы или прекращение действия лицензии.

Внедрение новых правил позволит выдавать новые лицензии, которые, по предварительным оценкам, принесут в государственный бюджет около 50 миллионов гривен дополнительных поступлений. Эти средства будут направлены на финансирование сил обороны, в частности на закупку дронов.

О PlayCity

PlayCity – украинское государственное агентство для регулирования азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.

Ликвидация КРАИЛ

14 февраля Кабинет министров Украины принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от КРАИЛ в Министерство цифровой трансформации.

Решение стало частью реформы, принятой Верховной Радой в декабре 2024 года, предусматривающей ликвидацию КРАИЛ. Согласно новым изменениям Минцифры получило полномочия выдавать и контролировать лицензии, а сам процесс лицензирования будет автоматизирован.

25 марта правительство приняло решение о ликвидации КРАИЛ. Правопреемником имущества, прав и обязанностей комиссии стало госагентство PlayCity.

Напомним, в начале сентября государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity объявило тендер на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга сферы азартных игр.