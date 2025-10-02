За три місяці PlayCity стягнуло 24 млн грн штрафів за незаконну рекламу казино

За результатами роботи Державного агентства з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity у третьому кварталі 2025 року до державного бюджету надійшло 592,7 млн грн з ліцензійних платежів від операторів азартних ігор. Крім того, 24 млн грн штрафів було стягнуто за незаконну рекламу казино.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

За цей період було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино:

113 унікальних доменів;

752 дзеркала сайтів;

32 Instagram-сторінки з незаконною рекламою.

У вересні Delo.ua писало, що PlayCity спільно з компанією Meta заблокували низку Instagram-сторінок, які поширювали нелегальну рекламу азартних ігор. Серед них виявили акаунти популярних блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.

PlayCity також отримало дозвіл розпочати видачу нових ліцензій. Ці правила мають зробити ринок прозорішим, підвищити його відповідальність та забезпечити додаткові надходження до держбюджету близько 50 мільйонів гривень.

Держагентство PlayCity розпочало роботу у червні 2025 року. Воно запрацювало після ліквідації КРАІЛ.