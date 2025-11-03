Запланована подія 2

PlayCity заблокувало ще майже 50 акаунтів у TikTok за рекламу онлайн-казино

онлайн-казино
PlayCity заблокував майже 50 TikTok-профілів за рекламу казино / Depositphotos

Державне агентство PlayCity заблокувало 47 акаунти в TikTok за незаконну рекламу азартних ігор. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Як зазначається, ці сторінки, сумарна аудиторія яких перевищує 1,3 мільйона підписників, включали популярні розважальні профілі. Вони приховано або відкрито рекламували нелегальні онлайн-казино, бонуси та ставки.  

"Ми використовуємо всі наявні інструменти, щоб моніторити соціальні мережі та вчасно реагувати на порушення. Наше завдання — зробити онлайн-простір безпечним для українців, особливо для молоді, яка є найбільш вразливою до впливу азартної реклами", - наголосив голова держагентства PlayCity Геннадій Новіков.

Нагадаємо, у жовтні PlayCity заблокувало 33 акаунти в TikTok з незаконною рекламою азартних ігор. Профілі мали понад 365 тисяч підписників.

У вересні Delo.ua писало, що PlayCity спільно з компанією Meta заблокували низку Instagram-сторінок, які поширювали нелегальну рекламу азартних ігор. Серед них виявили акаунти популярних блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.

Про PlayCity

2 червня 2025 року Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ. 

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Автор:
Тетяна Бесараб