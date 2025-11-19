Уперше за 12 років: уряд відновлює державний контроль за лотереями

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка офіційно перезапускає ринок державних лотерей в країні, встановлюючи нові, прозорі правила для операторів. Це рішення є першим подібним кроком за понад 12 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, протягом останнього десятиліття ця сфера функціонувала переважно в "сірій" зоні, що призводило до відсутності контролю, непрозорої звітності та несплати ліцензійних платежів. Це спричиняло значні втрати для державного бюджету та створювало можливості для зловживань.

Ключові нововведення

Розроблені Міністерством цифрової трансформації нові правила спрямовані на повернення лотерейного ринку у правове поле та забезпечення державного контролю:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі — понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

Свириденко зазначила, що це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою.

Наступним кроком стане оновлення Закону "Про державні лотереї". Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій.

