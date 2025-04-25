Количество лудоманов в реестре возросло втрое: более 12 тысяч украинцев ограничили доступ к азартным играм

В течение 2024 года количество украинцев в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, увеличилось втрое. По состоянию на начало марта 2025 г. в списке находится 12 807 человек.

Такие данные обнародовала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), функции которой недавно перешли в новое государственное агентство "ПлейСити", сообщает Опендатабот.

Только в 2024 году в реестр было внесено 9389 новых лиц, а еще 1496 исключено по истечении срока ограничения. В среднем реестр пополнялся на 780 человек ежемесячно, что почти в три раза больше, чем в 2023 году, когда фиксировалось около 280 новых заявлений ежемесячно.

Тенденция к росту сохраняется и в этом году: за первые два месяца 2025 реестр пополнился еще на 1 719 человек, то есть в среднем 860 ежемесячно. Это на 10% больше, чем в среднем за прошлый год.

Всего с момента создания реестра в него было внесено 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены. В 99% случаев ограничения инициируют сами граждане из-за добровольного заявления. Это позволяет на определенный период (от шести месяцев до трех лет) заблокировать доступ к азартным играм.

Только 1% случаев – это принудительные ограничения по решению КРАИЛ, таких решений за все время было 169, из них 140 – в прошлом году. Ни один человек до сих пор не внесен в реестр по решению суда.

Реестр работает в тестовом режиме, однако в планах — создание полноценного функционала на базе платформы Дія.Engine.

Будущий цифровой сервис позволит автоматизировать процесс подачи заявлений и интегрирует удобные инструменты для устроителей азартных игр с соблюдением норм защиты персональных данных.

14 февраля Кабинет министров Украины принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от КРАИЛ в Министерство цифровой трансформации.