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Кабмин передал регулирование игорного бизнеса в Минцифру

Кабмин передал регулирование игорного бизнеса в Минцифру
Минцифры будет регулировать азартные игры вместо КРАИЛ

14 февраля Кабинет министров Украины принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он написал, что Министерство цифровой трансформации официально получило полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере организации и проведению азартных игр и лотерей.

Соответствующие изменения внесены в положение о Минцифре, закрепляющие за ведомством задачи и полномочия в этой сфере.

Решение стало частью реформы, которую Верховная Рада приняла в декабре 2024 года, предусматривая ликвидацию КРАИЛ. Согласно новым изменениям Минцифра получит полномочия выдавать и контролировать лицензии, а сам процесс лицензирования будет автоматизирован.

Мельничук добавил, что общая сумма переданных средств по государственной программе "Руководство и управление в сфере регулирования азартных игр и лотерей" составляет 14,35 млн. грн. Эти расходы будут использованы в рамках программы "Руководство и управление цифровой трансформации".

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Организаторы азартных игр в январе-сентябре 2024 года   уплатили в бюджет 13,5 млрд грн налогов, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко