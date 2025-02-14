Кабмін передав регулювання грального бізнесу до Мінцифри

14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він написав, що Міністерство цифрової трансформації офіційно отримало повноваження щодо формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Відповідні зміни внесено до положення про Мінцифру, що закріплюють за відомством завдання та повноваження у цій сфері.

Рішення стало частиною реформи, яку Верховна Рада ухвалила в грудні 2024 року, передбачаючи ліквідацію КРАІЛ. Згідно з новими змінами, Мінцифра отримає повноваження видавати та контролювати ліцензії, а сам процес ліцензування буде автоматизований.

Мельничук додав, що загальна сума переданих коштів за державною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей" становить 14,35 млн грн. Ці видатки будуть використані в межах програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації".

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Організатори азартних ігор у січні-вересні 2024 року сплатили до бюджету 13,5 млрд грн податків, що удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.