Количество лудоманов в Украине выросло вдвое за первое полугодие

По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, Реестр лудоманов насчитывает 7874 человек. В первой половине 2024 года количество украинцев с ограничениями из-за игровой зависимости удвоилось. За этот период в Реестр было добавлено 4585 человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущими 2,5 годами. Об этом сообщает Опендатабот.

В то же время, Ежемесячный прирост в Реестре составляет в среднем 760 человек. Для сравнения, в первой половине 2023 года этот показатель составил 115 человек ежемесячно, а в первый год полномасштабного вторжения — всего 26 человек в месяц.

Апрель 2024 стал рекордным по количеству новых записей в Реестре, в этот период было внесено 1 041 человек.

Отмечается, что за три года существования Реестра в него попали 8 456 человек с игровой зависимостью, и более половины из них были внесены в первые шесть месяцев 2024 года. За весь период функционирования Реестра из него было исключено 582 человека, из которых 71% было исключено именно в 2024 году.

В пресс-службе добавили, что в Украине существует три способа попасть в Реестр лудоманов: путем самостоятельной подачи заявления на самоограничение, по решению КРАИЛ на основе заявления родственников или по решению суда.



Подавляющее большинство лиц — 99% — были внесены в Реестр самостоятельно, тогда как только 1% попали туда по решению КРАИЛ. Также пока нет точных данных о реальном количестве людей с игровой зависимостью, и информация в Реестре не отображает полной картины, в частности, не учитываются пользователи онлайн-казино.

Напомним, с 25 июля 2024 года в Украине вступили в силу ограничения на выдачу потребительских кредитов лицам, внесенным в специальный Реестр лудоманов.

Перед выдачей потребительского кредита финансовые учреждения обязаны проверить, не внесен ли потенциальный заемщик в Реестр лудоманов. Если лицо находится в этом реестре, ему будет отказано в кредите.

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