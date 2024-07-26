Кількість лудоманів в Україні зросла вдвічі за перше півріччя

За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Реєстр лудоманів нараховує 7 874 осіб. У першій половині 2024 року кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність подвоїлася. За цей період до Реєстру було додано 4 585 осіб, що на 18% більше порівняно з попередніми 2,5 роками. Про це повідомляє Опендатабот.

Водночас Щомісячний приріст у Реєстрі складає в середньому 760 осіб. Для порівняння, у першій половині 2023 року цей показник становив 115 осіб щомісяця, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб на місяць.

Квітень 2024 року став рекордним за кількістю нових записів у Реєстрі, у цей період було внесено 1 041 особу.

Зазначається, що за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб з ігровою залежністю, і більше половини з них були внесені у перші шість місяців 2024 року. За весь період функціонування Реєстру з нього було виключено 582 особи, з яких 71% були виключені саме у 2024 році.

У пресслужбі додали, що в Україні існує три способи потрапити до Реєстру лудоманів: шляхом самостійної подачі заяви на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на основі заяви родичів або за рішенням суду.



Переважна більшість осіб — 99% — були внесені до Реєстру самостійно, тоді як лише 1% потрапили туди за рішенням КРАІЛ. Також наразі не існує точних даних про реальну кількість людей з ігровою залежністю, і інформація в Реєстрі не відображає повної картини, зокрема, не враховуються користувачі онлайн-казино.

Нагадаємо, з 25 липня 2024 року в Україні набули чинності обмеження на видачу споживчих кредитів особам, які внесені до спеціального Реєстру лудоманів.

Перед видачею споживчого кредиту фінансові установи зобов'язані перевірити, чи не внесено потенційного позичальника до Реєстру лудоманів. Якщо особа є у цьому реєстрі, їй буде відмовлено у кредиті.

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