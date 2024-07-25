В Україні запрацював механізм обмеження кредитування лудоманів

З 25 липня 2024 року в Україні набув чинності новий механізм обмеження кредитування осіб, схильних до азартних ігор. Відповідно до змін до Закону України “Про споживче кредитування”, підготовлених за участю НБУ, бюро кредитних історій, які уклали договори з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), отримали доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідно до нових правил, заборонено видавати споживчі кредити людям, які вказані в спеціальному реєстрі і раніше використовували позичені гроші для азартних ігор.

Також банки та інші кредитні установи тепер зобов'язані перевіряти, чи немає потенційного позичальника в цьому реєстрі. Для цього вони мають звертатися до бюро кредитних історій. Бюро кредитних історій буде безкоштовно надавати кредиторам інформацію про людей, яким заборонено відвідувати гральні заклади або брати участь в азартних іграх.

"З метою забезпечення виконання вимог закону України "Про споживче кредитування" КРАІЛ вже здійснила організаційні та технічні заходи для реалізації доступу бюро кредитних історій до Реєстру. Інформація про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, вноситься до Реєстру уповноваженим органом (КРАІЛ) за результатами розгляду відповідної заяви", - пояснили в НБУ.

Згідно з повідомленням, подати таку заяву можуть:

Члени сім’ї першого ступеня споріднення.

Законні представники.

Заяви розглядаються, якщо особа використовує кредитні кошти для азартних ігор, а витрати на гру перевищують особистий дохід, що ставить гравця або його сім'ю у скрутне становище.

НБУ заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх

Нагадаємо з 22 червня 2024 року НБУ заборонив проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор, якщо кошти отримані на умовах кредиту.

Як зауважують у регуляторі, відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Раніше Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, якщо предметом застави для кредиту виступають товари подвійного використання.

Ця заборона запроваджена регулятором на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет" з метою сприяння безпеці банківської системи та запобігання кризовим явищам в умовах воєнного стану.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Також Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті.

Зауважимо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино.

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